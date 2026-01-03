İl Başkanı Yıldırım açıkladı: Bilecik'e 7,3 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İl Başkanı Yıldırım açıkladı: Bilecik'e 7,3 milyar TL'lik yatırım

İl Başkanı Yıldırım açıkladı: Bilecik\'e 7,3 milyar TL\'lik yatırım
03.01.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e 2025 yılında 7,3 milyar TL'lik ulaşım ve altyapı yatırımı yapıldığını açıkladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e 2025 yılında 7,3 milyar TL'lik ulaşım ve altyapı yatırımı yapıldığını açıkladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2025 yılı içerisinde Bilecik'te ulaşım ve altyapı alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, kente toplam 7,3 milyar TL'lik yatırım kazandırıldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Yol medeniyettir. Bilecik, 2025 yılında ulaşım ve altyapıda güçlü yatırımlarla önemli bir ivme kazandı. İlimize kazandırılan 7,3 milyar TL'lik ulaşım ve altyapı yatırımıyla, trafiği rahatlatan, üretimi hızlandıran ve lojistik kapasitemizi artıran projeleri bir bir hayata geçirdik. Bilecik; güçlü altyapısıyla üretimi büyüyen, ulaşımı rahatlayan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir şehir olma yolunda kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu vizyonun mimarı olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ulaşım ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Bilecik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Başkanı Yıldırım açıkladı: Bilecik'e 7,3 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:52:14. #7.11#
SON DAKİKA: İl Başkanı Yıldırım açıkladı: Bilecik'e 7,3 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.