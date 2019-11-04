İl Çocuk Hakları Komitesi öğrencilerine farkındalık eğitimi

Bilecik Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İl Çocuk Hakları Komitesi öğrencilerine "Sıfır Atık" projesi farkındalık eğitimi verildi.



Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "Sıfır atık, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır atık uygulamalarının daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık miktarının fazla olması ve uygulamanın yaygınlaştırılması açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Bilecik ilinde başlattığımız bilgilendirme toplantılarımız devam ediyor. Eğitimlerimiz okullar, kamu kurumları, siteler ve özel kurumlar bazında devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK