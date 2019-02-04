İl Emniyet Müdürü Okumuş, Tümsiad'ı Ziyaret Etti

OSMANİYE (AA) – Osmaniye
İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk
Okumuş, Tüm Sanayici ve İş Adamaları Derneği (TÜMSİAD) ı ziyaret etti.
Okumuş, ziyarette yaptığı açıklamada, Osmaniyeli işadamlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.
Kentte huzur ve güvenin önemli olduğunu, yaşanan sorunların topyekün mücadele ile çözüme kavuşacağına inandığını aktaran Okumuş, "Osmaniye'de emniyet teşkilatı olarak uygulamalara, asayiş kontrollerine devam edeceğiz. Yaşanan sorunların toplumun tüm kesiminin desteği ile çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları ile iyi diyalog içerisinde olacağız, sizlerin de desteklerini beklemekteyiz" şeklinde konuştu.
TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş de, sorunların çözümünde emniyet teşkilatının çalışmalarının önem taşıdığını dile getirdi.
Emniyetin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Özkardeş, "Yapılan uygulamalar, asayiş kontrolleri, bizleri ve Osmaniye halkını memnun ediyor. Bu çalışmalarda TÜMSİAD olarak bizlere düşünen ne varsa, bu güne kadar, devletimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.