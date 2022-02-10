İl Emniyet Müdürü Şahne, Konak muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konak ilçesi muhtarlarıyla 2021 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İzmir il Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında, Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Dün saat 16.00'da gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve Konak ilçesindeki mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda 2021 yılı içerisinde emniyet güçlerinin, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirlikleri sorumluluk sahalarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar da, yapılan toplantılarda dile getirilen sorunların etkin ve hızlı şekilde çözümlendiğini ve huzur ortamının artığını belirterek İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye teşekkür etti. - İZMİR