Üye Girişi
İl Emniyet Müdürü Şahne, Konak muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Şahne, Konak muhtarlarıyla buluştu

10.02.2022 09:41
İl Emniyet Müdürü Şahne, Konak muhtarlarıyla buluştu

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konak ilçesi muhtarlarıyla 2021 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konak ilçesi muhtarlarıyla 2021 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İzmir il Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında, Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Dün saat 16.00'da gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve Konak ilçesindeki mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda 2021 yılı içerisinde emniyet güçlerinin, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirlikleri sorumluluk sahalarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar da, yapılan toplantılarda dile getirilen sorunların etkin ve hızlı şekilde çözümlendiğini ve huzur ortamının artığını belirterek İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye teşekkür etti. - İZMİR

YORUMLAR
500

Selahattin Akçiçek, Hisarcık, İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İl Emniyet Müdürü Şahne, Konak muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:17 Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:47:57. #1.13#
SON DAKİKA: İl Emniyet Müdürü Şahne, Konak muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement