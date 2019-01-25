İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
1 saat önce
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk
, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, istihdam konusundaki sorunların çözülmesi ve geliştirilmesi konularını değerlendireceklerini belirterek, kaliteli istihdamın kaliteli işten geçtiğini söyledi. Bilecik
'te ciddi bir işsizlik sorununun bulunmadığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:
"Sadece kalifiye eleman ve kalifiye iş ihtiyacı var. Bilecik'te 6 Organize Sanayi Bölgemiz var. Yenilerinin kurulması için de çabalarımız var. Bu çabalarımızın arkasında yatan asıl neden, yüksek katma değerli istihdam alanlarına hazırlık yapmak. Bunu icra etmek için de ihtiyaçları sağlıklı belirlemek, belirlenen ihtiyaçları giderecek çalışmaları ve programları yapmak. Çocuklarımız okullardan mezun oluyor ama meslek sahibi olamıyor. İlkokul döneminden başlayarak, yeteneklerini ölçerek çocuklarımıza meslek edindirmeliyiz. Pratiğin içinde yetiştirmeliyiz. Lise ve üniversite döneminde de sanayi kuruluşlarında bizzat staj yaparak hem tecrübe kazanmalarını hem de pratiğe dönük çaba sarf ederek meslek sahibi olmalarını sağlama noktasında güzel uygulamalar var. Bunları daha da geliştirerek, alternatif önerilerle bu toplantıların amacına uygun çalışmalar yapabiliriz."
Toplantı, İŞKUR
İl Müdürlüğünce faaliyet çalışmalarının yer aldığı sunum ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:50 Kaynak: AA
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici