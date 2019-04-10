İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı Vali Yunus Sezer
başkanlığında gerçekleştirildi. Kırıkkale
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) Müdürü Yasin Tekin
, Valilikte düzenlenen toplantıda, 2019 yılı ilk 3 ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.
İlk üç ayda bin 3 kişinin işe yerleştirildiğini ve il müdürlüğünce 11 mesleki eğitim kursu düzenlendiğini ifade eden Tekin, bu kurslara 209 kursiyerin katıldığını ve 135 İşbaşı Eğitim Programına 297 kişinin katılarak bu kapsamda 215 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Vekili Osman Akbaş
, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç
ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.