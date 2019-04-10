Son Dakika Haberleri: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yasin Tekin, Valilikte düzenlenen toplantıda, 2019 yılı ilk 3 ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

İlk üç ayda bin 3 kişinin işe yerleştirildiğini ve il müdürlüğünce 11 mesleki eğitim kursu düzenlendiğini ifade eden Tekin, bu kurslara 209 kursiyerin katıldığını ve 135 İşbaşı Eğitim Programına 297 kişinin katılarak bu kapsamda 215 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: AA
Yunus Sezer, Güncel
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