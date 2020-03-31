İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten telekonferansla toplantı - Son Dakika

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in, 7 ilçenin Milli Eğitim Müdürüyle telekonferansla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yiğit'in telekonferansta, koronovirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime verilen arada, uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak, okulla ilgili motivasyonu korumak amacıyla ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Yiğit'in, uzaktan eğitim sürecinde sınıf rehber öğretmenlerinden belirli aralıklarla öğrencileri ve velileri arayarak, onlara gerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerekse Kovid-19 salgını tedbirleri hakkında rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmeleri konusunda destek beklediklerini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Yiğit'in, koronavirüs salgınında hasta sayısının kontrol altına alınmasında gelecek 2 haftanın önemine değindiği belirtilerek, "İl Müdürümüz Murat Yiğit, bu konuda eğitim camiamıza büyük görev düştüğünü, yöneticilerimizden ve öğretmenlerimizden hassasiyet beklediklerini dile getirerek, hali hazırda büyük bir özveriyle öğrencilerimize ve velilerimize destek olmaya çalışan öğretmenlerimize teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.