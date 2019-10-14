Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Çelik, Tuğgeneral Yalçınkaya ile bir araya geldi
Son Dakika Yaşam İl Müdürü Çelik, Tuğgeneral Yalçınkaya ile bir araya geldi

İl Müdürü Çelik, Tuğgeneral Yalçınkaya ile bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Müdürü Çelik, Tuğgeneral Yalçınkaya ile bir araya geldi, System.String[]

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, "Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine Bilecik'e hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Ramazan Çelik, Jandarma, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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