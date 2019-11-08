Son Dakika Haberleri: İl Müftüsü Akkuş'un Mevlit Kandili mesajı
Son Dakika Yaşam İl Müftüsü Akkuş'un Mevlit Kandili mesajı

İl Müftüsü Akkuş'un Mevlit Kandili mesajı

7 saat önce

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Müftüsü Akkuş'un Mevlit Kandili mesajı, System.String[]

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Müftü Akkuş,yayımladığı mesajında, "Bugün Müslümanlara düşen görev Hz. Peygamber'i tanımak, anlamak ve hayatı onunla anlamlandırmaktır. Müslümanlar hayatlarını O'nun hayat modeline güçleri yettiğince benzetmeye çalışmalıdırlar. Bu da onun yaşadığı insani ve İslami hayatı tanımayı gerektirir. Onun hayatını, sözleri yani Hadis-i Şerifleri aracılığı ile öğrenebiliriz. Hayatının her alanında bizlere örnek olan Peygamberimiz İslam ailesinin modelini oluşturma, genç nesilleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimizdir. Yüce rabbimizin en güzel nimetlerinden olan ailede, insanoğluna huzur ve sükünet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır. İnsanlığı vahyin aydınlığında, karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebi (s.a.v)'in doğum yıl dönümü olan bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan mümin kardeşlerimin Mevlid Kandillerini tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlıkla erişmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mevlit Kandili, Necati Akkuş, Bilecik, Akkuş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Yusuf'un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:11:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Müftüsü Akkuş'un Mevlit Kandili mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]