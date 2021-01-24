İl Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

24.01.2021 11:59
İl Sağlık Müdürlüğünden

Bursa Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, her yıl onlarca insanın ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Bursa Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, her yıl onlarca insanın ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havaların soğumasıyla vatandaşların evlerinde ideal sıcaklığı korumak için çeşitli ısıtıcılar kullandıklarını belirten Yavuzyılmaz, "Halk arasında 'sessiz katil' olarak da bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek düzeyde alınması birkaç dakika içinde ölüme neden olmaktadır. Bu yüzden insanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit fakat hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda yapılması gerekenlere değinen Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Lodoslu havalarda sıcaklık enverziyonu dediğimiz hava olayı nedeniyle yükseklik arttıkça sıcaklık da azalması gerekirken artar. Bu durumda çökme eğilimi gösteren sıcak hava bacaların üzerinde tıkaç etkisi gösterir. Karbonmonoksit gazı bacadan atılamaz ve eve dolar. Önlem olarak, kesinlikle lodoslu havalarda soba ve kombilerin yakılmaması gerekmektedir. Isıtıcıların bulunduğu kapalı mekanlardaki menfezler, ortama oksijen girmesini sağlayarak karbonmonoksit oluşumunu engeller. Hanelerde yaptığımız araştırmalar, evlerin çoğunda menfezlerin gazete veya naylonla kapatıldığını gösteriyor. Bu durum, ölüme davetiye çıkarmaktadır."

Ayrıca, bacaların her yıl düzenli temizlenmesi gerektiğini aktaran Yavuzyılmaz, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama, tadilat gibi nedenlerle kaçak olmadığından emin olunması ve yetkili kişilerce onarılması gerektiğine dikkati çekti.

Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerinin zor anlaşıldığını, fark edilmesi ile ölüm arasında çok az zaman bulunduğunu bildiren Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Belirtileri, aniden gelişen grip gibidir. Aniden başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtiler varsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilip derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve 112'ye haber verilmelidir. Bir odada zehirlenme olmuşsa, diğer odalar, hatta apartmandaki aynı hava boşluğuna açılan tüm daireler tehlike altındadır. Bazen zehirlenme belirtileri saatler sonra da başlayabilir. Bu nedenle zehirlenmenin olduğu yerde bulunan kişiler, o an zehirlenme belirtileri olmasa da gözetim altında bulunmalıdır."

Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürlüğünden 'karbonmonoksit zehirlenmesi' uyarısı - Son Dakika


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