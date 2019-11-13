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Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Benli, Başarıyı Madalya ile Tebrik Etti - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli, Başarıyı Madalya ile Tebrik Etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası'nda 3.'lük ipini göğüsleyen İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol takımını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli makamına kabul ederek tebrik etti.

İl Sağlık Müdürü Benli, Başarıyı Madalya ile Tebrik Etti, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası'nda 3.'lük ipini göğüsleyen İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol takımını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli makamına kabul ederek tebrik etti.


İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleşen kabulde, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ve İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı ile bir araya gelen Benli; "Gösterdikleri başarıdan dolayı sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sadece voleybol değil inşallah diğer spor dallarında da müdürlüğümüzün adı bu tür sportif başarılar ile anılır" dedi. Voleybol takım kaptanı Alparslan Gerçel de; "Öncelikle Turnuvaya katılmamızı bizzat isteyen ve turnuva boyunca desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye voleybol takımımız adına teşekkür ediyorum. Müdürlüğümüz personeli olarak sadece voleybol değil birçok branşta şampiyonluk kovalayacak güce sahibiz, yeter ki arkamızda Ali Ramazan Benli gibi sporu destekleyen bir müdürümüz olsun. Kendisine spora gösterdiği hassasiyetten dolayı şahsım ve takımı adına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından, İl Sağlık Müdürü Benli ve Personel Hizmetleri Başkanı Akdeniz, voleybol turnuva anısına hazırlanan madalyaları sahiplerine teslim etti. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Ramazan, voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:14 Kaynak: İHA
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