İl Sağlık Müdürü Benli kafe ve restoran işletmecilerini bilgilendirdi - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kafe ve restoran işletmecilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Benli, kafe ve restoran işletmecilerini Kovid-19 hakkında bilgilendirdi.

Benli, toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede kafe ve restoran işletmecilerinin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kafe ve restoranlarda alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Benli, "Bu mücadele sırasında en çok etkilenen sektörlerden biri de kafe ve restoran tarzı işletmelerimiz. Her yerde olduğu gibi kafe ve restoranlarda da alınması gereken birçok tedbir var. Özellikle ortak kullanım alanlarında maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edilmeli. Bu mücadelede birlikte hareket ederek başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.