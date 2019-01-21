İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz Beypazarı'nda
23 dakika önce
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Beypazarı ilçesinde inceleme bulundu.
Ankara
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz
, Beypazarı
ilçesinde inceleme bulundu.
Korkmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici'yi ziyaret ederek, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş
ile TKDK Beypazarı Ofisine geçen Korkmaz, seralarda fide ve organik gübre üreten bir tesisi gezdi.
Korkmaz, Beypazarı'nın tarımda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, her zaman çiftçinin yanında bulunup, onlara yol göstermeye devam edeceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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