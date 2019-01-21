Son Dakika Haberleri: İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz Beypazarı'nda

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz Beypazarı'nda

23 dakika önce

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Beypazarı ilçesinde inceleme bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz Beypazarı'nda, System.String[]
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Beypazarı ilçesinde inceleme bulundu.

Korkmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici'yi ziyaret ederek, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile TKDK Beypazarı Ofisine geçen Korkmaz, seralarda fide ve organik gübre üreten bir tesisi gezdi.

Korkmaz, Beypazarı'nın tarımda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, her zaman çiftçinin yanında bulunup, onlara yol göstermeye devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Ankara, Bülent Korkmaz, Beypazarı, Güncel
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