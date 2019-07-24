İlbaş paşadan, müftü Keskin'e hayırlı olsun ziyareti
40 dakika önce
Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Müftüsü Ömer Keskin'i ziyaret etti.
Van Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Müftüsü Ömer Keskin
'i ziyaret etti.
Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, geçtiğimiz hafta Van İl Müftülüğü görevine atanan İl Müftüsü Ömer Keskin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tümgeneral İlbaş, Müftü Keskin'e plaket takdim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. - VAN
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