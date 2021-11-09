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İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi - Son Dakika

İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi

09.11.2021 22:41

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayın programında "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?" sorusunu cevapladı. Ortaylı, "Onu çok söylüyorlar. Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün sigarasından bahsedersek onu içen adam iflah olmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı oldu. Ortaylı'ya 83. ölüm yıl dönümü olması nedeniyle "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?" sorusu soruldu.

"O SİGARALARI İÇEN ADAM İFLAH OLMAZ"

Atatürk'ün sağlık kurallarına uymayan biri olduğunu söyleyen Ortaylı, "Sirozu çok söylüyorlar. Şunu herkes söylüyor, Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz." dedi.

İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu? sorusuna cevap verdi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlber Ortaylı 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?' sorusuna cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi - Son Dakika
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