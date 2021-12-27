İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? - Son Dakika

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirdiği sırada kameramana tokat atmış ve bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla büyük tepki çekmişti. Sarıkaya, durum nedeniyle özür diledikten bir gün sonra da Habertürk'teki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

OLAY SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Canlı yayında olaya tanıklık eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ise kimi çevrelerce duruma sessiz kalmakla suçlanmıştı. Şahin, yayın sonrası yaptığı açıklamada, "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi." ifadelerini kullanmıştı.

"SİZİN KENDİ KAFANIZ YOK MU?"

Dün Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı da söz konusu duruma ilişkin konuştu. Ortaylı, Par'ın ''Kimleri beğeniyorsunuz?'' sorusuna, ''Gaziantep'in belediye reisi çok iyi bir arkadaş. Şimdi kalkıp ona da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya ses teknisyenini dövdü, o da seyretti. Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani. Böyle bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun yani çok rica edeceğim. Eline telefonu alan adam saçmalıyor. Sizin kendi kafanız yok mu yani bu çok önemli.'' dedi.

"BU HAREKETİ YAPAN İNSAN İLE BANA YAYIN YAPTIRDINIZ" DEMİŞ

Sarıkaya tarafından saldırıya uğrayan Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Ben de kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana 'bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız' dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm. Ama yayın sırasında böyle tepki göstermedi" şeklinde konuşmuştu.