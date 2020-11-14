İlçe müftülüler bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik'te her ay bir ilçede yapılan ilçe müftüleri toplantısına bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

Bozüyük İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kasım Ayı İlçe Müftüleri toplantısı, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında düzenlendi. Toplantıya İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen, Sabri Bağcı ve İlçe Müftüleri katıldı. Toplantıda güncel idari konular, göç ve aile temalı resim yarışması ve 2021 eylem planı ve diğer konular görüşüldü. - BİLECİK