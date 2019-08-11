Son Dakika Haberleri: İlçe protokolü halkla bayramlaştı
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İlçe protokolü halkla bayramlaştı

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde protokol üyeleri ve halk bayramlaştı.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde protokol üyeleri ve halk bayramlaştı.

Çelikhan İlçe Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Recep Duran Çelikhan Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşmada ilçe protokolü tek tek vatandaşlarla tokalaşarak bayramlarını kutladı. - ADIYAMAN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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