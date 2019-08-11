İlçe protokolü halkla bayramlaştı
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde protokol üyeleri ve halk bayramlaştı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde protokol üyeleri ve halk bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Çelikhan İlçe Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Recep Duran Çelikhan Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşmada ilçe protokolü tek tek vatandaşlarla tokalaşarak bayramlarını kutladı. - ADIYAMAN
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