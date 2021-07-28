İlerleyen yaşına rağmen sağlık için kekik suyu üretiyor - Son Dakika

Aydın dağlarında kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa olurken, Yenipazar ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Hatice Güner ilerleyen yaşına rağmen kekik suyu üretmeye devam ediyor.

Kırsal Karacaören Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Hatice Güner, dağlardan özel olarak kendi elleri ile topladığı kekikleri, evinin bahçesindeki kazanlarda kaynatarak kekik suyu elde ediyor. Ürettiği kekik suyunu satarak geçimini sağlayan Güner, kekik suyu çıkartmanın zahmetli bir iş olduğunu belirtti. Uzun yıllardır kekik suyu ürettiğini belirterek kekik suyu yapımını anlatan Güler, "Dağlarda kendiliğinden yetişen kekikleri yaş olarak topluyorum. Daha sonra bu kekikleri kazanın içerisine döşeyip üzerine taş, taşların üzerine de boş leğen koyuyorum. En son da kazanın üzerini sini ile kapatarak kenarlarını hava almaması için çamur ile kaplıyorum. Sininin üzerine de buhar yapması için sürekli soğuk su ilave ediyorum. Bu şekilde saatlerce kaynıyor ve içerde buhar oluşarak, leğenin içerisinde kekik suyu birikiyor. Soğuyunca da onları şişelere boşaltıyorum" dedi.

Kekik suyunun hazımsızlıktan karın ağrısına, bulaşıcı hastalıktan virüs salgınına saymakla bitmeyecek kadar faydasının bulunduğunu belirten Güner, Korona virüs salgını ile birlikte eski değerlerin yeniden kıymetlendiğini belirterek süreç kapsamında talep üzerinde pek çok kişiye kekik suyu verdiğini söyledi.

Öte yandan kekik suyunun bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında, öksürük, astım bronşit gibi, hastalıkları giderdiği ve nefes açıcı özelliği olduğu da biliniyor. - AYDIN