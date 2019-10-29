Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

26 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Mücadele devam ediyor.

İletişim Başkanı Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Mücadele devam ediyor. Bugün sınırlarımız içinde ve dışında, bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli Mücadele devam ediyor. Bugün sınırlarımız içinde ve dışında, bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın, bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin güçlü harcını kanıyla, canıyla, alın teriyle karmış olan ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Milli Mücadele ruhunu yüreğindeki derin vatan sevgisi sayesinde pek az maddi imkan ile var etmiş ve diri tutmuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası devletimizin ve milletimizin varlığının daimi bir parçası olacaktır. Ekonomik, kültürel ve siyasi bakımdan etki sahibi olan, kendine yetmekle kalmayıp mazluma el uzatan, sınırlarını korurken insani duruşundan ödün vermeyen bu güçlü devletin parlak geleceği için umudumuzu ve hayallerimizi perçinlemeye devam ediyoruz. Cesaret ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruyarak cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için koyduğumuz hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, her birimizin gayretlerinin ülkemizin bugününü ve geleceğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

(Derya Yetim/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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