Politika

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

21.01.2026 16:21
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği olan, tek ve bağımsız bir Suriye'nin Türkiye için vazgeçilmez bir hedef olduğunu vurgulayarak, güney sınırlarımızda güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir oldubittiye izin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği olan, tek ve bağımsız bir Suriye'nin Türkiye için vazgeçilmez bir hedef olduğunu vurgulayarak, güney sınırlarımızda güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altını çizdi." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Suriye'ye bakışının ilkesel, tutarlı ve net olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, "Cumhurbaşkanımız toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği olan, tek ve bağımsız bir Suriye'nin Türkiye için vazgeçilmez bir hedef olduğunu vurgulayarak, güney sınırlarımızda güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altını çizdi." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümlere de yer verdi.

Kaynak: AA

