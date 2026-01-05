İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

05.01.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı değerlendirmelerinin, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda izlediği güçlü, kararlı ve ilkeli duruşun yeni dönemde de aynı kararlılıkla süreceğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı birlik, dirlik ve dayanışma mesajı Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde yer alan milli iradeye, güçlü devlete ve tam bağımsız Türkiye idealine olan sarsılmaz inancı yansıtmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü göstermektedir."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bölümler de yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:20:37. #7.11#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.