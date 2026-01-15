İletişim Başkanı Duran: "TRT Genç kendi değerlerimize ve medeniyetimize yaslanan bir özgüvenin ifadesidir" - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran: "TRT Genç kendi değerlerimize ve medeniyetimize yaslanan bir özgüvenin ifadesidir"

15.01.2026 17:04
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel akımların insanlığı tek tipleştirmeye çalıştığı bir ortamda, TRT Genç kendi değerlerimize ve medeniyetimize yaslanan bir özgüvenin ifadesidir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katıldı. Duran, yağtığı konuşmada dünyanın hızlanan büyük bir rekabet sürecinden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasiden eğitime, teknolojiden kültüre kadar birçok alanda kendi kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Teknolojik rekabetin ve büyük güçler arasındaki farklı değerlendirmelerin küresel ölçekte ciddi sınamalar doğurduğuna işaret eden Duran, "Teknolojinin yapay zekadan algoritmalara kadar önümüze getirdiği birçok sınama var. Böylesine güçlü risklerin olduğu bir dünyada Türkiye, dönüşümlerin yaşandığı bu süreçte kendi yolunu inşa ediyor" dedi.

"TRT Genç kendi değerlerimize ve medeniyetimize yaslanan bir özgüvenin ifadesidir"

TRT Genç'in bu sürecin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"TRT Genç, yeni atılan adımların çok değerli ve güzel bir örneği oldu. Küresel akımların insanlığı tek tipleştirmeye çalıştığı bir ortamda, TRT Genç kendi değerlerimize ve medeniyetimize yaslanan bir özgüvenin ifadesidir."

"Adaletin ve vicdanın sesi olmayı amaçlıyoruz"

Duran, Türkiye'nin yalnızca savunma refleksiyle hareket etmediğini belirterek, "Sadece tek tipleştirici ve hayasız akımlara karşı kendimizi korumayı değil, aynı zamanda insanlığa söyleyecek bir sözümüz olduğunu da göstermeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi dünyayla paylaşmayı, adaletin ve vicdanın sesi olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Duran, geçmişle bugün arasında önemli bir fark bulunduğunu dile getirerek, "Benim gençliğimi yaşadığım 1980'ler ve 1990'ların başında başka bir Türkiye vardı. Bugün ise Cumhurbaşkanımızın 23 yıllık liderliğiyle ortaya çıkan bambaşka bir Türkiye var. Siz gençler bu anlamda çok şanslısınız" dedi.

Türkiye'nin geleceğinde gençlerin belirleyici rol oynayacağına inandığını vurgulayan İletişim Başkanı Duran, "Önümüzdeki on yıllarda Türkiye'ye çok büyük katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum. Bu şansı ve birlikte yaşadığımız mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

