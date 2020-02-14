İletişim duayeni İzgören, AOSB Akademi'nin konuğu olacak - Son Dakika

Türkiye'nin önemli liderlik, iletişim ve motivasyon konuşmacılarından biri olan yazar Ahmet Şerif İzgören, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), "Hayata Değer Katmak" konulu söyleşiye katılacak.



OSB Bölge Müdürlüğü tarafından AOSB Akademi eğitimleri kapsamında düzenlenen programda; yazar Ahmet Şerif İzgören, 27 Şubat Perşembe günü Seyhan Toplantı Salonu'nda, sanayiciler, çalışanları ve diğer davetlilerle bir araya gelecek.



Ahmet Şerif İzgören, "Hayata Değer Katmak" konulu söyleşide, liderlik, takım çalışması, yönetim ve iletişim konularındaki değerli fikirlerini katılımcılar ile paylaşacak.



"Avucunuzdaki Kelebek", "Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır", "Eyvvah! İş Görüşmesi", "Dikkat Vücudunuz Konuşuyor", "Süpermen ve Uğur Böceği", "Hıdır Kişisel Gelişiyor", "Uçan Halı Babam", "İş Yaşamında 100 Kanguru" ile "Sarı Siyah" gibi kitapların yazarı olan Ahmet Şerif İzgören'in söyleşisi 27 Şubat Perşembe günü saat 14.00'de başlayacak. Ünlü yazar, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak. - ADANA