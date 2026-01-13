Ilgar Dağı Geçidi Kapandı - Son Dakika
Ilgar Dağı Geçidi Kapandı

Ilgar Dağı Geçidi Kapandı
13.01.2026 17:03
Ardahan Posof'ta kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi.

ILGAR DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 rakımlı ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Gürcistan'dan Mersin'e giden TIR şoförü İzzet Dursun, çok sayıda ağır tonajlı aracın yolda beklediğini söyledi. Posof Türkgözü kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan),

Kaynak: DHA

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
