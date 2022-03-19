Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

19.03.2022 18:44
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırladı.

Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen Burcu Eski, AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiğini belirterek, "Buradaki ilk günüm ve kayak yapmayı öğreniyorum. Biraz yorucu ve zor ama Ilgaz'ın çok güzel bir doğası ve havası var. Doğa harikası bir yer. Herkesin buraya gelmesini ve kayak yapmanın tadını tatmasını tavsiye ediyorum. İlk kez geliyorum ama bundan sonra sık sık geleceğim." dedi.

Sami Kaçın ise kayak merkezini çok beğendiğini dile getirerek, "Ailemle birlikte gezmeye geldik, herkese tavsiye ederim gelmesini. Romantik çiftlerin eğlenebilecekleri bir yer. Hem kızakla hem de kayakla kayarak insanlar güzel vakit geçiriyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:50:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement