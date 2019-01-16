Son Dakika Haberleri: Ilgaz Dağı Milli Parkında Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı

Ilgaz Dağı Milli Parkında Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı

51 dakika önce

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, kar kalınlığının ise 154 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkında Kar Kalınlığı 154 Santimetreye Ulaştı, System.String[]
Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, kar kalınlığının ise 154 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kastamonu'da devam eden kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 154 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığı ise gece eksi 10 dereceye kadar düştü. Gündüz ise hava sıcaklığı -3 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezinde 12 santimetre, Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezinde 154 santimetre, Ilgaz Dağı Yıldız Tepe'de 73 santimetre, Tosya'da 9 santimetre, Taşköprü'de 4 santimetre, Araç'ta 24 santimetre, Azdavay'da 35 santimetre, merkez Başören Köyünde 16 santimetre, İnebolu'da 48 santimetre, İhsangazi'de 42 santimetre, Bozkurt'ta 58 santimetre, Şenpazar'da 26 santimetre, Devrekani'de 33 santimetre, Devrekani'de Kuz Köyünde 66 santimetre ve İnebolu'da Kar İstasyonu Mevki'inde 25 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının yer yer devam edeceği belirtildi.

Kastamonu'da 610 köy yolu ulaşıma kapalı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 610 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 98 köy yolu ile Abana'da 6, Ağlı'da 13, Araç'ta 80, Azdavay'da 45, Bozkurt'ta 15, Çatalzeytin'de 27, Daday'da 53, Devrekani'de 40, Doğanyurt'ta 17, Hanönü'nde 8, İhsangazi'de 22, İnebolu'da 35, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 15, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 30 ve Tosya'da 30 olmak üzere 610 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler ile Karayollarına bağlı ekiplere, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Kastamonu, Ilgaz Dağı, Kar, Güncel
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