Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar - Son Dakika
Üye Girişi

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar

12.03.2022 15:05

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstiklal Marşı Kabulünün 101. yılı dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla Ilgaz Dağı Zirvesinde anma töreni düzenlendi.

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstiklal Marşı Kabulünün 101. yılı dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla Ilgaz Dağı Zirvesinde anma töreni düzenlendi. 2300 metre yükseklikte gerçekleştirilen anma töreninde jandarmalar tarafından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timi, Jandarma Asayiş Timi ve Jandarma Komando Arama Kurtarma Timinden oluşan 25 kişilik ekip, Ilgaz Dağına tırmanarak kurulan kamp noktasından zirveye doğru iki kilometre boyunca yürüyerek doruk noktasına ulaştı. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu anma günü için 1,5 metre kalınlıktaki karın üzerine "101. Yıl" yazdı. Ayrıca jandarmalar tüm şehitler için saygı duruşunda bulunarak ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Ekipler, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u da Türk bayrağı açarak andı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u da Ilgaz Dağının zirvesinde anmaları vatandaşlardan beğeni topladı.

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar

YORUMLAR
500
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Dinar'da İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi Dinar'da İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Ilgaz Dağı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar - Son Dakika


Son Dakika
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy'u andılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement