Ilgın'da evlendirme memurlarına hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da evlendirme memurlarına hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika

Ilgın'da evlendirme memurlarına hizmet içi eğitim verildi

6 saat önce

Konya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce, evlendirme işlemlerinde değişen mevzuat konuları ve işlemlerde birlik, beraberliğin sağlanması amacıyla evlendirme memurlarına eğitim verildi.

Ilgın'da evlendirme memurlarına hizmet içi eğitim verildi, System.String[]

Konya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce, evlendirme işlemlerinde değişen mevzuat konuları ve işlemlerde birlik, beraberliğin sağlanması amacıyla evlendirme memurlarına eğitim verildi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel'in konferans salonunda gerçekleşen ve Konya'nın tüm ilçelerinde görev yapan evlendirme memurlarının katıldığı eğitim toplantısının açılışında konuşan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ersan Erge, Türk toplum yapısının en önemli unsuru olan aile birliğinin kurulmasında, çiftlerden sonra evlilik akdinin gerçekleştirilmesinde en önemli görevi üstlenen kişilerin evlendirme memurları olduğunu belirtti.

Güçlü bir aile birliğinin kurulması için üzerilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erge, şunları kaydetti:

"Personelimiz eğitimin yanında Ilgın'ın 8 asırdır şifa dağıtan sularında sıhhatli bir şekilde eğitim alıyorlar. Özellikle evlendirme memuru arkadaşlarımızın yapmış olduğu görev, son derece hayırlı bir iş. Her nikah kıydığımızda bunu söyleriz. Bu eğitimimize Müftülük ve Belediye evlendirme memurları katılıyor. İl geneli bir eğitim oldu. Türk medeni kanunu, milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun, umumi Hıfzısıhha kanunu, evlendirme yönetmeliği, medeni kanunun evlendirmeye ilişkin hükümleri ile uluslararası sözleşmeler hakkında eğitimlerimiz devam ediyor."

Ayrıca etkinlikte, stres, öfke kontrolü yönetimi, diksiyon, beden dili ve protokol kuralları, evlendirme müracaatları sırasındaki sağlık raporu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda evlendirme memurlarına bilgiler verildi.

Ev sahibi Ilgın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İbrahim Koca, bu tür eğitimler için Ilgın'ın kaplıcalarının biçilmiş bir kaftan olduğunu ifade etti.

Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayında hakaret içeren kelimeyi söyleyemeyince internetten bakıp anlamını okudu
Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı

Son Dakika Haberleri
18:13 Kayseri erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
18:13 Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika
18:13 Gaziantep fatma şahin gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Son Dakika
18:12 Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika
18:12 Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın'da evlendirme memurlarına hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]