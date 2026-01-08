Ilgın'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Tutuklama

Konya'nın Ilgın ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Mahmutkarahisar Mahallesi'nde 48 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, 7 şüphelinin 48 küçükbaş hayvanı çaldığını tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer 2'si ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
