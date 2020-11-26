Ilgın Müftüsü Kocagöl'den "cuma namazı" açıklaması - Son Dakika

Ilgın Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, hava şartları sebebiyle Ilgın Belediyesi Kapalı Pazar yerinde kılınan cuma namazının, yarından itibaren otogar binasında kılınacağını bildirdi.

Kocagöl, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Kapalı Pazar yerinde kılınmakta olan cuma namazı, hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, 26 Kasım Cuma gününden itibaren terminal binamızda (Ilgın otogarı) Cuma namazlarını kılmamız uygun görülmüştür." ifadesini kullandı.