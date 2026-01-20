İlhami Alparslan, Ankaragücü'nün Yeni Başkanı

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa İlhami Alparslan seçildi.

Başkent ekibinin genel kurulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner'in yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilirken, tahmini bütçeler de onaylandı.

Genel kurulda başkanlık için tek aday olarak seçime giren İlhami Alparslan ve yönetimi, delegelerin aldığı karar sonucunda açık oylama ve oy çokluğuyla göreve seçildi.

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı İlhami Alparslan, genel kurulda yaptığı konuşmada, takımın üzerinde taşıdığı armanın milli mücadelenin ruhunu, fedakarlığını ve dayanışmasını taşıdığını belirterek, "Ankaragücü her düştüğünde ayağa kalkmasını bilmiş, her karanlığın ardından yeniden doğmuştur çünkü bu kulüp vazgeçmeyi değil, direnmeyi bilir. Ankaragücü birlikte ağlayıp birlikte gülen binlerce yürektir. Başkent Ankara'nın sahadaki temsilidir. Bu büyük camia fedakarlığın vefanın adıdır." diye konuştu.

Bu köklü kulübün geçmişte olduğu gibi gelecekte de kendi evlatlarıyla büyümeye devam edeceğini vurgulayan Alparslan, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz başkent Ankara'nın gururu, 116 yıllık onurlu mazisiyle dimdik ayakta duran MKE Ankaragücü bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Bu yol makam yolu değil, fedakarlık yoludur. Ankaragücü'nün büyük taraftarıyla birlikte ayrıştırıcı değil kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu camiada herkes büyük bir ayrılmaz parçadır, bu camiada kimse ötekileştirilmeyecek, herkes Ankaragücü arması altında buluşacak. Şampiyonlukları yeniden yaşamak, Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak ve bu emaneti gelecek nesillere gururla taşımak için taşın altına elimizi değil, yüreğimizi, gövdemizi koyacağız. Bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk, bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Zorlu süreçlerde görev alan tüm eski başkanlarımıza, yeni yönetime ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan'ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Necip Yıldırım, Onur Ballı, Fırat Aslanbaş, Muhammed Halidi, Gürsel Uzunca, Mustafa Özel, İbrahim Demir, Sebahattin Güngör, Onur Özcan, Hasan Basri İzol, Coşkun Keklik, Ömer Osman Yanık, Emre Arslan, Yaşar Kale, Mehmet Can Yavuz, Sercan Yetkinşekerci, Rahmi Karakurt, Muammer Polat, Gencay Malkoç, Mustafa Soğukoluk.