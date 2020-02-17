İlhami Çınar 4'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlhami Çınar 4'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi - Son Dakika

İlhami Çınar 4'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi

7 saat önce

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine 4'üncü kez İlhami Çınar seçildi.

İlhami Çınar 4'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi, System.String[]

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine 4'üncü kez İlhami Çınar seçildi.


Bilecik İl Genel Meclis Salonu'nda yapılan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak mevcut Başkan İlhami Çınar girdi. Divan başkanının denetleme faaliyet raporunu okumasının ardından, 3 senede bir yapılan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimlerine geçildi. Bilecik merkeze bağlı 66 mahalle ve köy muhtarından 62'sinin katıldığı seçimde tüm oyaları alan Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, ikinci kez Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.


Yapılan seçim sonrası görüşlerinin İHA muhabirine açıklayan İlhami Çınar, genel kurul toplantısına katılımın çok güzel olduğunu belirtti. Çınar, "Bu seçimde tek aday olarak seçimimizi gerçekleştirdik. Bu göreve dördüncü kez seçilerek çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz. Katılımın çok yüksek olması ayrı bir mutluluk verici olay. Tüm muhtar arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan Çınar'ın listesinde Özkan Yılmaz, Osman Çetin, Yasemin Sezer, Levent Özdemir, Cem Çevik, Sezai Yaşar, Tahsin Yaman, Hikmet Oktay ve İsmail Bağırkan yer aldı. - BİLECİK

Bilecik, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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