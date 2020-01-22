İlhan Cavcav anısına düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor İlhan Cavcav anısına düzenlenen 'İlhan Ağabey Futbol Turnuvası' sona erdi - Son Dakika Spor

İlhan Cavcav anısına düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi

6 saat önce

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi.

İlhan Cavcav anısına düzenlenen

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü anısına ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi. Turnuvada kupayı final maçında Osmanlıspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı.

Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. MKE Ankaragücü takımına kupayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav verdi.


- Ankara
Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı
6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlhan Cavcav anısına düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]