İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek - Son Dakika Magazin

İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek

6 saat önce

'Rüzgar', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Ankaradan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' gibi unutulmaz aşk şarkılarının sahibi olan İlhan Şeşen, bu özel gecede kendisine eşlik edecek olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile şarkılarını bugüne dek hiç...

İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek, System.String[]

'Rüzgar', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Ankaradan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' gibi unutulmaz aşk şarkılarının sahibi olan İlhan Şeşen, bu özel gecede kendisine eşlik edecek olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile şarkılarını bugüne dek hiç duyulmamış şekilde sevgililer için seslendirecek.

Sensiz Olmaz, İlhan Şeşen, Beylikdüzü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:23 
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