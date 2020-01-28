İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek
6 saat önce
'Rüzgar', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Ankaradan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' gibi unutulmaz aşk şarkılarının sahibi olan İlhan Şeşen, bu özel gecede kendisine eşlik edecek olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile şarkılarını bugüne dek hiç...
'Rüzgar', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Ankaradan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' gibi unutulmaz aşk şarkılarının sahibi olan İlhan Şeşen, bu özel gecede kendisine eşlik edecek olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile şarkılarını bugüne dek hiç duyulmamış şekilde sevgililer için seslendirecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:23
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