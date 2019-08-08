İlhanlı Grup bir takım daha satın aldı
28 dakika önce
İlhanlı Grup, Süper Amatör Futbol Ligi'nde yer alan Silvanspor'u satın aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
İlhanlı Grup, Süper Amatör Futbol
Ligi'nde yer alan Silvan spor
'u satın aldı.
Feyzi İlhanlı'nın imzasıyla yapılan açıklamada grubun bünyesine dahil edilen kulüplerle beraber Altınordu
modelinin bölgede hayata geçirilmek istendiği dile getirildi. Açıklamada, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda doğup büyüdüğümüz memleketimizin spordaki yarım asırlık temsilcisi ve bir zamanlar 3. Lig'de mücadele etmiş olan Silvanspor'umuzun yönetimini devralmış bulunmaktayız. Grubumuzun bünyesine aldığımız Bismil
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ve Silvanspor'un yönetimleri Bismil ve Silvan'daki değerli yöneticilerden oluşturulacak, her iki takımımız da maçlarını Bismil ve Silvan'da oynayacaktır. Amacımız birçok ilden büyük olan bu iki güzide ilçemizi sporda hak ettiği yere getirmektir. Şirketleştirme sistemi ve Altınordu modeliyle alt yapıya, tesisleşmeye önem vererek bölgemizi sporda hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bölgeye hizmet etmek isteyen tüm spor adamlarına kapımız ve imkanlarımız sonuna kadar açıktır. Yönetimini devraldığımız tüm takımlarımızın uzun ve kısa vadeli hedefleri olacaktır. Tüm takımlarımızı üst liglere taşımak istiyoruz" denildi. - DİYARBAKIR
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