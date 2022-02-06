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KASTAMONU - Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor

06.02.2022 11:08

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu, kar yağışının ardından ziyaretçilerini beyaz örtüsüyle karşılıyor.

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu, kar yağışının ardından ziyaretçilerini beyaz örtüsüyle karşılıyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalıklar arasındaki ahşap platformu kullanan ziyaretçiler, kanyonun tüm güzelliklerini görme imkanı buluyor.

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan kanyon, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şelale, çok soğuk geçen kış dönemlerinde zaman zaman buz tutuyor. Şelalenin etrafındaki ağaçlar kışın yağan karla farklı bir güzellik sergiliyor.

" Türkiye'nin dünyaya armağanı' dediğimiz söz, boşa söylenmemiş oluyor"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, ilçenin bölgenin turizmde parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Pınarbaşı'nın doğa turizmi bakımından Kastamonu'nun lokomotifi konumuna geldiğine işaret eden Yaşar, "Pınarbaşı, doğal güzelliklerini Kastamonu'nun ötesinde tüm Türkiye'ye duyurma noktasında emin adımlarla ilerlemekte." dedi.

Horma Kanyonu'nun bölge açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Yaşar, "3 kilometrelik yürüyüş yolu ile Horma Kanyonu ayrı bir güzellik. Doğal akvaryum görünümündeki kanyonun Türkiye'de artık biliniyor olması bizlerde mutluluk uyandırıyor. Horma'nın içinden geçen Zarı Çayı'nın döküldüğü noktadaki Ilıca Şelalesi ise bölgenin bir başka güzelliği. Kanyonları, şelale ve mağaralarıyla Pınarbaşı eşsiz güzellikler sunuyor. Dolayısıyla 'Türkiye'nin dünyaya armağanı' dediğimiz söz, boşa söylenmemiş oluyor." diye konuştu.

İlçenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayan Yaşar, "Pınarbaşı'nın bu güzelliklerini mevsimsel olarak da yaşıyoruz. Baharda yeşil örtüyle ayrı ayrı bir güzellik sunan ilçe, yazın görseli çok daha farklı ortaya çıkıyor. Sonbahardaki renk cümbüşü ile foto maratoncuların ilgisini çekiyor. Kışın beyaz örtüsüyle de muhteşem görüntüye bürünmüş oluyor. Her mevsim ortaya çıkan farklı görüntülerle ilçede ayrı bir tat ortaya çıkmış oluyor." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor
KASTAMONU - Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor
KASTAMONU - Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor

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Kastamonu, Hisarcık, Ilıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor - Son Dakika


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