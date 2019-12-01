İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen ve hayırseverlerin bir araya geldiği etkinlikte konuşan İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaya, " Suriye'deki 805 okulun kütüphanesi yeniden yapılacak" dedi.



İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda davetli katıldı. İlik Hikmet Vakfı'nın çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaya, "Hepimizin malumu komşumuz Suriye'de 2012 yılından beri gerçekten dramatik bir iç savaş yaşanmakta. Ülkemiz olarak gerek mülteci kardeşlerimize, gerekse Suriye'deki yardıma muhtaç Suriyeli kardeşlerimize ciddi manada yardımlarda bulunmaktadır. Yardım kuruluşları birbirine karşı değildir. Hep beraber omuz omuza projeler gerçekleştirmektedirler. Allah'a şükürler olsun bizlerde Anadolu platformunun yardımcı kuruluşu İlim Hikmet olarak bu topraklarda yardıma muhtaç her kim var ise yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Onların aynı zamanda sadece karınlarını doyurmak ile değil, İslami ve insani bir şekilde olma yolunda neler yapabiliriz bunları çalışmaktayız. Allah nasip ederse İlim Hikmet olarak sadece rutin yardım faaliyetleri dışında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlıklar ile yapılan görüşmeler neticesinde ve onların yönlendirmeleri neticesinde Suriye içerisinde 805 okulun kütüphanesinin yeniden yapılması ile ilgili bu noktada kardeşlerimiz detaylı bilgi verecekler. Ayrıca dört yer de Anadolu Kültür Merkezleri inşa edilmekte. Kayseri İlim Hikmet olarak Azez'de yapılacak olan Anadolu Kültür Merkezinin bütün yükünü üstümüze almış bulunmaktayız" dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, "İlim hikmetin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle Suriye'deki kardeşlerimize büyük yardımlar yapıyorlar Allah razı olsun. Bizde belediyeler olarak hep birlikte çalışmalar içerisindeyiz, yardımlarımızı esirgemiyoruz. Bu içinde bulunduğumuz dönem çok önemli. Hem ülkemiz hem de İslam coğrafyasına oynanan oyunları hepimiz görüyoruz. Bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Bu tip derneklerin çok kapsamlı ve önemli olduğunu biliyorum. Binlerce tır silah, mühimmat Suriye'ye gönderilirken hem hükümetimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız binlerce tır gıda yardımında bulunuyor. Bizler bu süreçte kardeşlerimize destek olmalıyız. Vakıflara, derneklere ben bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum." dedi. - KAYSERİ