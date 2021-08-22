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İlk Bilgisayar Oyunu Neydi? - Son Dakika

İlk Bilgisayar Oyunu Neydi?

22.08.2021 13:30
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Bilgisayar oyunları insanların kafalarını dağıtmak için saatlerini geçirdiği aktivelerdir.

Bilgisayar oyunları insanların kafalarını dağıtmak için saatlerini geçirdiği aktivelerdir.  Özellikle gençler bu oyunları oynamak için kendi özel yaşantılarını ihmal ederler. Bilgisayar oyunların faydası ise gelişmiş oyun ağı sayesinde dünyanın başka kültürünü tanıyıp, dillerini öğrenebiliyorsun. Peki ilk bilgisayar oyunu hangisi? Oyunlar nasıl gelişti? İşte bu yazımızda bilgisayar oyunların tarihi ele aldık.

İlk Bilgisayar Oyunu Neydi?
OXO, geliştirilen ilk bilgisayar oyunu.

Tic-Tac-Toe (OXO) oyunu ilk geliştiren bilgisayar oyunudur. İlk bilgisayar oyunları buna benzer matematik ve satranç oyunlarıdır.

1962'de MIT öğrencileri Spacewar adlı uzay simülasyonu oyunu yazılımını yazdılar. İki kişilik oynanan oyunda çeşitli hareketlerin ve görselliğin olduğu ilk oyundur. Toplumda ilk popüler oyun olarak bilinir.

1966'da televizyonlarda oynanabilen ilk oyun olan Comdog oyunu piyasaya sürüldü. 1968 yılında ateş etme tarzı oyunların ilk sürümlerini ortaya çıktı.

İlk Bilgisayar Oyunu Neydi?
İlk jetonlu oyun Galaxy Game, Kaliforniya'daki Bilgisayar Müzesi'nde sergileniyor.

Stanford'da bir öğrenci Galaxy Game oyunu yazdı. 1971 yılında ilk jeton makineli oyun ortaya çıktı. Vektörel grafik barındıran tek oyundu. 1 yıl sonra oyun dört konsoldan sekiz konsolda oynamaya çıkarıldı.

İnternetin icadıyla birlikte online oyun dönemi başladı. Artık farklı yerlerde bulunan oyuncular birbiriyle oyunlar oynayabilecekti. 1974 yılında yapılan Maze War oyunu internette oynanan ilk oyun oldu.

İLK MOBİL OYUN TETRİS

1977 yılında dönemin satranç şampiyonu Bobby Fischer o zaman ki gelişmiş bilgisayarı Greenblatt'la üç maç yapmıştır.

1981 yılında ilk futbol oyunu Pele Soccer çıktı. Şimdi oyun grafiklerinden uzak oyunda sadece noktalar topa vuruyordu.

1985 yılında ünlü oyun şirketi Nintendo ilk konsolları piyasaya sürdü. Süper Mario gibi milyarca kişi tarafından oynanan oyunlar oynanmaya başladı.

1989 yılında ilk taşınabilir oyun aletleri olan gameboylar piyasada yerini aldı. Artık oyuncular sokakta, okulda ve otobüste istediği gibi oyun oynabiliyordu.

1994 yılında Sony şirketi oyuncular dünyasında devrim yapan PlayStation konsolunu piyasaya sürdü. PS, oyuncular arasında hala en popüler konsol olmaya devam ediyor.  Konsolun 5.sürümü 2020 yılı sonlarında rafalar da yerini aldı.

1997 yılında bir dönemin popüler şirketi Nokia, ilk mobil oyunu olan Tetris'i telefonunda yer attı. Bu telefonlarda ayrıca benim de çocuk yaşta saatlerimi harcadığım yılan oyun da vardı.

Günümüze geldiğimizde artık bilgisayar oyuncuları gençlerin olmak istediği bir meslek haline geldi. Bu oyuncular oyun tanıtırken, turnuvalara katılırken milyonlarca dolar kazanıyor.

İlk Bilgisayar Oyunu Neydi?

Bilgisayar, matematik, oyunlar, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İlk Bilgisayar Oyunu Neydi? - Son Dakika


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