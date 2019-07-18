İlk hacı kafilesi Diyarbakır'dan yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 185 kişilik ilk hacı kafilesi Diyarbakır Havalimanı'ndan uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 185 kişilik ilk hacı kafilesi Diyarbakır Havalimanı'ndan uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla 2019 yılı ilk hacı kafilesi bugün saat 06.00'da Diyarbakır Havalimanı'ndan uğurlandı. İslam'ın şartlarından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan 185 kişilik hacı adayları, gece saatlerinden itibaren heyecanlı bir şekilde yakınları ile birlikte Diyarbakır Havalimanı'na gelmeye başladı. Uğurlama törenine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Başoğlu, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilk hacı kafilesini uğurlamaktan, hacı adaylarıyla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vali Güzeloğlu, "Rabbim birazdan çıkacağınız ve cenab-ı Allah'ın misafiri olarak hac ibadeti niyetiyle başlayacağınız, haccınızı imanla ve sağlıkla tamamlamayı nasip eylesin. 185 hacı adayımız olarak günahlarından arınmış ve o büyük müjdeye erişmiş olarak sağlıkla bizlere, tüm yakınlarınıza hacı olarak kavuşmayı nasip eylesin. Arafat'ta eller açılırken sizler orada bizler burada dua yaparken, şüphesiz kendiniz, sevdikleriniz ve yakınlarınız için dua edeceksiniz. Bu hacda bizler için, Diyarbakır, ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için dua istiyoruz. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Şimdiden haccınız kabul olsun, Allah niyetinizi ve ibadetinizi kabul eylesin yolunuzu açık eylesin. Allah'a emanet olun her birinizin hacı kabul olsun İnşallah" dedi.



İlk defa hacca gidecek olan Ahmet Yılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek Allah'ın bunu herkese nasip etmesini diledi.



Hacı adaylarından Kudrettin Yılmaz ise mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Yılmaz, "İnşallah Allah onu da giderir. İlk defa gidiyorum, Allah bize kolaylık versin inşallah" diye konuştu.



Hacı adayları daha sonra kendilerini kutsal yolculuğa uğurlamak için gelen yakınlarıyla vedalaşarak uçaklara bindi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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