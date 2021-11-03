İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı - Son Dakika

"Stres Koçu" adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay, 11 yıldır stres atmak isteyenlerden dayak yiyerek kazandığı parayla geçimini sağlıyor. 6 yıl yaşadığı ABD'de ilginç formatlarla mesleğini icra eden Günay'ın müşterilerinin çoğunu kadınlar oluşturuyor.

KEMAL SUNAL FİLMİNDEN ETKİLENDİ

Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden esinlenerek 2010 yılında kendi işini kurdu. Filmin "Mazlum'u getirin bana" ünlü repliğinden yola çıkarak canı sıkılan, patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı.

"GÜNDE 2 MÜŞTERİ ALABİLİYORUM"

Bu sabah bir televizyon programına bağlanan Günay, ücret tarifesine ilişkin de bilgi verdi. Stresi, sıkıntısı olanların kendisini aradığını ifade eden Günay, "Stresi, sıkıntısı olanlar beni arıyor genelde. Dertleri neyse önce bana anlatıyorlar. Ben de arayan müşterilere 4-5 metodumu anlatıyorum, aralarından seçiyoruz. Korunaklı giyiyorum, karşılığında bir ücret aldığım ve profesyonel olduğum için canım yanmıyor, çok hissetmiyorum. Günde iki tane müşteri alıyorum, daha fazlasına vaktim ve enerjim olmuyor." dedi.

5 DAKİKA İÇİN 500 LİRA ALIYOR

Gelenlerin yüzde 60'ının, 70'inin kadınlardan oluştuğunu belirten Günay, ücret tarifesini ise şöyle açıkladı: "Tek seans 5-6 dakika sürüyor. 250 ile 500 lira arası bir ücret talep ediyorum. Sürekli çağıranlardan daha az ücret alıyorum"