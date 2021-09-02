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İlk Türk kadın hükümdarı anlatan "Tomris" filmi yarın vizyona girecek - Son Dakika

İlk Türk kadın hükümdarı anlatan "Tomris" filmi yarın vizyona girecek

02.09.2021 10:57
İlk Türk kadın hükümdarı anlatan

Adını tarih sayfalarına yazdıran ilk Türk kadın hükümdar Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan "Tomris" filmi, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Adını tarih sayfalarına yazdıran ilk Türk kadın hükümdar Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan "Tomris" filmi, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Dönemin güçlü devletlerinden Pers İmparatorluğu'nu yenerek büyük başarı elde eden, İskit-Saka Türklerinin Başkomutanı Tomris Hatun'un hayatı, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak beyaz perdeye aktarıldı.

Yönetmenliğini Akan Satayev'in üstlendiği filmde, başrolleri Almira Tursyn, Adil Akhmetov ve Erkebulan Dairov paylaştı.

"Ortak bir tarihimiz olduğu için filme Türkiye'den de ilgi duyulacaktır"

Yapımda Tomris Hatun karakterini canlandıran Almira Tursyn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikolog olduğunu belirterek, ilk oyunculuk deneyiminin hakkını vermek için çeşitli eğitimler aldığını söyledi.

Tursyn, Tomris Hatun'u tarihi bir karakter olarak bildiğini ve okul yıllarında hayatını okuduğunu vurgulayarak, "Bu karakteri canlandırmak için çağırıldığımda, nasıl bir karakter olduğunu bilerek gittim. Tabii ki benim için çok zordu. Tomris Hatun'da kendim için keşfettiğim çok özellik vardı. Onun tarihte bıraktığı izleri kendime katmış oldum." ifadelerini kullandı.

Filmin Kazakistan'da büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Tursyn, Türkiye'deki sinemaseverlerin de ilgi göstereceğini düşündüğünü ifade etti. Almyra Tursyn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortak bir tarihimiz olduğu için filme Türkiye'den de ilgi duyulacaktır. Benim sosyal medya hesaplarıma Türk halkından çok sayıda mesaj geldi. Vizyon tarihini soran çok oldu. Çekimler sırasında zorlandığım anlar oldu. Hava değişimleri çok etkiledi. Ekip çalışması olduğu için zorlukları aşarak bu filmi ortaya çıkardık."

Genç oyuncu Tursyn, Türkiye'den de oyunculuk teklifi aldığını ifade ederek, Türkçe bilgisinin zayıf olduğu gerekçesiyle başarılı olmayacağını düşünerek teklifi reddettiğini dile getirdi.

Sinemaseverlere Türkçe seslenen Tursyn, " İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Tomris 3 Eylül'de sinemalarda. Filmimiz size emanet." dedi.

"Herkesi 3 Eylül'de sinemalara bekliyoruz"

Yönetmen Akan Satayev ise tarihi bir dönemi ve şahsiyeti anlatmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Projenin tasarım aşaması uzun sürdü. Her sahneyi kağıtlara resmettik. Çekim yapacağımız mekanları belirlerken çok sayıda seyahat yaptık. Çekimleri Kazaktistan'da tamamladık." dedi.

Satayev, Tomris Hatun karakteri için 15 bin başvuru olduğunu ve onların arasından Almira Tursyn'in bütün aşamaları geçerek bu rolü canlandırmaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye'deki sinemaseverlerin filmi beğeneceğini düşündüğünü aktaran Satayev, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tomris Hatun ortak tarihimizde bizi gururlandıran bir karakter. Türkiye'de de büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Halihazırda, Kazakistan'ın 15. yüzyıl hükümdarlarından Kasım Han'ın hayatını çekiyoruz. Herkesi 3 Eylül'de sinemalara bekliyoruz."

"Sakaların Anası" olarak biliniyor

Altın Küre'de "Yabancı Dilde Film" kategorisinde yarışma listesine giren yapım, vizyon yolculuğuna başladığı Kazakistan'da izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga'nın torunu ve "Sakaların Anası" olarak hatırlanan Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda yaşadı. Doğumunda annesini, savaşta babasını kaybeden Tomris Hatun'un oğlu ise esir düştüğü kampta yaşamını yitirdi.

Saka Türklerinin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u anlatan filmin konusu şöyle:

"Milattan önce, 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta Asya'nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu'nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı."

Kazakistan, Türkiye, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk Türk kadın hükümdarı anlatan 'Tomris' filmi yarın vizyona girecek - Son Dakika


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