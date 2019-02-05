İlk Yarı Sessiz Bitti

Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında Trabzonspor
ile Umraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'dan önce kalesi terk ederek topa sahip olan Burak, tehlikeyi önledi. 36. dakikada sağ taraftan gelişen Umraniyespor atağından Serkan
'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine vuran Madinda'nın şutu üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 39. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahasına yakın yerden Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.
Stat: Medical Park Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Serkan Çimen xx Trabzonspor; Arda Akbulut x, Kamil Ahmet Çörekçi
x, Hüseyin Türkmen
xx, Hosseini xx, Ibanez x, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 27 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür x, Vahid Amiri
x, Nwakaeme x, Ekuban xx Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan
, Rodallega, Murat Cem Akpınar
, Zargo Toure
, Berkay
Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman
Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül Teknik Direktör: Ünal Karamam Umraniyespor: Burak xx, Uğur xx, Tarık xx, Appindangoye xx, Karahan xx, Timur xx, Serkan xx, Recep xx, Diabang x, Madinda x, Leandro x Yedekler: Metin Erol
, Vasilogiannis, Bahadır, Alaaddin, Merthan, Muhammed, Atabey
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
(Gökmen Şahin - Fatih
Yılmaz/İHA)