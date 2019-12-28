İlk yarıda 4 gol var - Son Dakika
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İlk yarıda 4 gol var

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

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Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada İrfan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih'ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0

6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

23. dakikada Veysel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

26. dakikada sol taraftan Clichy'nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

27. dakikada sol kanatta Elia'nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca'nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx, Visca xxx, Demba Ba xxx, Elia xxx, Crivelli xxx

Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Berkay, Azabuike, Gökhan, Aleksic, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Fatih x, Veigneau xx, Veysel x, Ben Youssef xx, Hafez xx, Aytaç xx, Fernandes x, Thiam x, Quaresma x, Hajradinovic x, Koita x

Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Heintz, İlhan, Mustafa, Hakan

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Thiam, Veigneau (Kasımpaşa), Crivelli (Başakşehir)

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, Kasımpaşa, Demba Ba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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