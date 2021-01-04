İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması

04.01.2021 16:32

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, görevde oldukları 2 yılda 100 milyon TL'ye yakın borç ödediklerini ifade ederek, 1 ay daha uzatılan vergi affı yasasından yararlanmak isteyen vatandaşların ödeyeceği paralar ile belediyenin rahat bir nefes alacağını ve hizmetlerin...

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, görevde oldukları 2 yılda 100 milyon TL'ye yakın borç ödediklerini ifade ederek, 1 ay daha uzatılan vergi affı yasasından yararlanmak isteyen vatandaşların ödeyeceği paralar ile belediyenin rahat bir nefes alacağını ve hizmetlerin çoğalacağını söyledi.

İlkadım Belediyesi'nde yeni yılın ilk meclis toplantısı bugün yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda toplam 10 gündem maddesi görüşüldü. Denetim Komisyonu üyelerinin belirlendiği toplantıda diğer maddeler ise daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Necattin Demirtaş, meclis toplantısı sonrasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunarak, belediyenin mali tablosu hakkında bilgi verdi.

"Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz"

Vatandaşlardan 70 milyon TL vergi alacaklarının olduğunu ama bunun az bir kısmının tahsil edilebildiğini ifade eden Necattin Demirtaş, "2020 Mart ayından itibaren korona virüsü nedeniyle dünyada bir sağlık sorunu yaşandı. Bunun etkilerini ilçe olarak bizler de hissettik. İnşallah 2021 yılına da bizim için şahlanış yılı olur. Son çıkarılan vergi affı yasası ile vatandaşların borçlarının yapılandırması devam ediyor. Son gün 1 ay daha uzatıldı. 31 Ocak'a kadar yapılandırma yapılabilecek. 1 aylık bir fırsat daha doğdu. Vatandaşlar üzerinde 70 milyon TL civarında alacağımız vardı. Son rakamlara göre 24 milyon TL faizli bakiye yapılandırıldı. Net rakam olarak da 16 milyon TL yapılandırılmış. Gönül arzu eder ki 70 milyon civarındaki alacağın tamamının yapılandırılması. Hala zaman geçmiş değil. Yine vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz. Bu olursa bizim mali yapımızda ciddi iyileşme sağlanır. 70 milyonu tahsil ettiğimiz zaman bizim de sırtımız yere gelmez. Olmasa krediler ile zar zor hayatımızı devam ettireceğiz. İş durmayacak, yine devam edecek ama bu çalışma dönemimizde son 2 yıl daha çok mali disiplin sağlayarak içe dönük çalışma yaptık. İnşallah son 3 yılımızı da hizmet ve atılım yılı olarak, şahlanış yılı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönem normal hayata dönüp, bu virüsten de kurtularak hem ilçemiz hem de ülkemiz bir atılıma geçer diye umut ediyorum" dedi.

"2 yılda 100 milyon TL borç ödedik"

Göreve geldikleri günden bu zamana ödedikleri borç ve aldıkları kredi miktarı hakkında da bilgi veren Demirtaş, şunları söyledi:

"Bir yandan borç oluşuyor, bir yandan da ödüyoruz. Borç, sabit bir yerde duran rakam değil. Yeni borçlanmalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bizim dönemizde 2 yılda 25 milyon TL civarında bir borçlanma yaptık. Çünkü nakit girişimiz pek olmadığı için borç ödeme suretiyle sistem devam ediyor. Bu süreçte 100 milyon TL civarında bir borç ödedik. 88 milyon TL civarında baka borçları var. 18 milyon TL civarında kısa vadeli borç var. Toplamda 107 milyon TL'ye yakın kredi kullanılmış. Benim zamanımda 25 milyon TL kullanıldı. Geri kalanı önceden beri gelen borçlanma ile bugüne taşınan rakamlardır. Vergi affı ile maliyeye olan borçlarımızı yapılandırdık. Önceden yapılandırılan 39 milyon TL'lik bir borç var. Bir 40 milyon TL de bizim dönemimizde 120 ay olarak yapılandırıldı. Maliye alacağını alamayınca bütün gayrimenkul ve her şeye haciz koyup, buraları bize sattırmıyordu. Bu yapılandırma ile bunun önüne geçerek, iş yapma kapasitemizin artacağını umut ediyoruz." - SAMSUN

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'tan 'mali tablo' açıklaması - Son Dakika


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