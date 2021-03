İlkadım Belediyesi "Esnafına sahip çık" kampanyası başlattı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ekonominin can damarları olan esnafın geçilen bu zor dönemde unutulmaması gerektiğini belirterek, tüm İlkadım halkını yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemler sonrasında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" kampanyası başlattı. "Gelinen bu zorlu süreçte mahalle esnafının önemi daha da iyi anlaşılmıştır" diyen Başkan Demirtaş, şehrin birçok noktasına alışverişin esnaftan yapılmasına yönelik afişler astı.

Esnafın toplumda ve ekonomide çok büyük bir yer tuttuğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Küçük esnaf, bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Her zaman sizlerin yanında olan, veresiye defterini açan, yoksa sonra verirsin diyen, gel bir bardak çayımı iç diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu noktada ilçemizin her noktasına görsel afiş ve reklamlarla bu kampanyamızı duyuruyoruz. Şimdi alışverişte zincir mağazalarının değil, yerel esnafın yanında olma zamanıdır. Çağrımıza karşılık vererek esnafına sahip çıkacağına ve bu zorlu günleri dayanışmayla aşacağımıza yürekten inanıyorum. 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' çağrımıza tüm halkımızdan destek bekliyoruz." - SAMSUN