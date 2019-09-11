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İlköğretim Haftası

1 saat önce

Yeni başlayan eğitim öğretim yılı Karapınar'da kutlandı.

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Yeni başlayan eğitim öğretim yılı Karapınar'da kutlandı.


Ticaret Borsası İlköğretim Okulu'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, öğrencilerin folklor gösterileri yer aldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uysal, "Eğitimin millet hayatındaki yeri, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Eğitime değer vermek, eğitimi olmazlarsa olmazların için almak,ağı yakalayabilen hatta aşan toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu başarabilen toplumlar, toplumsal kalkınmayı çağdaşları olan toplumlara göre daha önce başarabilmişlerdir." dedi.


Törene, İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, MHP ilçe Başkanı Ercan Alp, STK Başkanları, muhtarlar ve öğrenci velileri katıldı.

Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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