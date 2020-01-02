İlkokul öğrencileri yuvadaki çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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İlkokul öğrencileri yuvadaki çocukları ziyaret etti

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Zeka Oyunları Takımı, 7-12 Yaş Çocuk Evlerini ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri yuvadaki çocukları ziyaret etti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Zeka Oyunları Takımı, 7-12 Yaş Çocuk Evlerini ziyaret etti. Zonguldak Valiliği tarafından yürütülen AkılZON projesi kapsamında Çaycuma İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Zeka Oyunları Takımı, farkındalık oluşturmak adına 7-12 Yaş Çocuk Evlerini ziyaret ederek yuvada kalan çocuklara yönelik 'Zeka Oyunları Etkinliği' düzenledi. Öğrenciler yuvada kalan çocuklarla kutu oyunlarından Equilibrio ve Qbitz oyunlarını oynadılar. Hem öğrenciler adına hem de yuvada kalan çocuklar adına eğitici, eğlenceli, çok verimli ve güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğe İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Müdürü Ersoy Salman, Müdür Yardımcısı Şaban Aydın, Rehber Öğretmen Selçuk Arslan, Sınıf Öğretmenleri Zeynep Akar, Nimet Taşatar, öğrencilerden Nehir Asya Güney, Hiranur Yıldırım, Zeren Pehlivan, Baran Can, Ali Çağan Karahatıl ve Elfin Minel Kara katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ilgi ve alakalarından dolayı 7-12 Yaş Çocuk Evleri personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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