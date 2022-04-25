Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım - Son Dakika
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Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım

25.04.2022 15:32

Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağımTEKİRDAĞ Tekirdağ'da eğitim veren okulda 5 yıl önce oluşturulan Uygulama Bahçesi'nde öğrenciler, fide dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da eğitim veren okulda 5 yıl önce oluşturulan Uygulama Bahçesi'nde öğrenciler, fide dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik esnasında domates fidesi diken bir öğrencinin, "Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım" yorumu yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu, öğrencilerin toprakla buluşması ve doğaya olan ilgisini geliştirmek amacıyla 5 yıl önce Uygulama Bahçesi projesini başlattı. Proje çerçevesinde öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçeye fide dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde ilkokul öğrencileri ellerindeki domates fidelerini toprağa dikti. Ayrıca toprakta çapalama ve ot yolma işlemleri gerçekleştirilen öğrenciler, tükettikleri meyve ve sebzelerin önemini kavramış oldu.

Öğrenciden gülümseten "menemen" yorumu

Fidan dikim etkinliğini sevdiklerini söyleyen öğrenciler, üretimin önemine dikkat çekti. Elindeki domates fidesini diken bir öğrenci, gazetecilerin "Ne yapacaksın yetiştirdiğin domateslerle?" sorusuna "Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım" cevabını verdi. Öğrencinin bu yorumu yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Etkinlikle ilgili konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Handan Şahin, projenin çocukların gelişimi açısından faydalı olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Murat Bekdaş ise, 5 yıldır sürdürdükleri projenin gelecek yıl da devam edeceğini ifade etti.

Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım
Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fide dikim etkinliğine katılan ilkokul öğrencisinden gülümseten sözler: Yetiştirdiğim domateslerden menemen yapacağım - Son Dakika


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