İlyas Hakarayan, TÜGVA Tavşanlı Temsilcisi oldu - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tavşanlı Temsilciliği görevine İlyas Hakarayan getirildi.

Tügva Tavşanlı İlçe Temsilciliği görevini Recep Bilge'den devralan İlyas Hakarayan, 3 yıl boyunca beraber yol yürüdükleri Recep Bilge'ye verdiği emekler için teşkilat adına teşekkür etti.

Hakarayan, "Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bu görevi bize layık gören İl Başkanımız Orhan Yener Kaytancı'ya ve Tügva Genel Merkezimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA